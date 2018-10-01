Новогодние мероприятия - Город Муз

Дорогие друзья! Детский проект «Город Муз» приглашает вас на яркие, незабываемые концерты и спектакли в канун Нового года!

Вас ждут кукольные спектакли для малышей с участием Деда Мороза (1.5+), классическая сказка «Щелкунчик» в постановке кукольного театра (2+), новогодний спектакль о приключениях муми-троллей (2+).

В новый год вас также ждут волшебные концерты классической и джазовой новогодней музыки для детей 0+